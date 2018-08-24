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محافظ سوهاج يوجه بردم الحفر الموجودة حول غرف شركة مياه الشرب

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:22 م
محافظ سوهاج يوجه بردم الحفر الموجودة حول غرف شركة مياه الشرب الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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كلف الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بفحص وجود ثلاثة غرف مياه دون استكمال ردمهم فى الطريق الذى يربط بين قريتى بنجا وبنى حرب مما يتسبب فى وقوع الحوادث، وذلك فى استجابة سريعة من المحافظ لمطالب الأهالى.

 

وعلى الفور انتقل إلى الموقع حسام محمدين رئيس الوحدة المحلية لمركز طهطا ورئيس الوحدة المحلية لقرية بنجا حيث تم رم الحفر الموجودة حول الغرف التابعة لمياه الشرب حفاظا على حياة المواطنين.

 

وأشاد النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن طهطا بالاستجابة السريعة من المحافظ فى إجازة عيد الأضحى المبارك، وانتقال مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا للموقع للإشراف على حل المشكلة.

 

 

 


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