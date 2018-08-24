محافظ سوهاج يكلف مسئولى الصحة وإدارة المستشفى العام بمتابعة العمل بالأقسام

سوهاج – عمرو خلف

كلف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مسئولى مديرية الصحة وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالديوان العام بالتحقق من صحة الصور الموجودة على صفحات مواقع التواصل، والتى ترصد عدم وجود الإمكانيات الطيبة وغياب الأطباء والممرضين بمستشفى سوهاج العام.

وقد انتقلت الدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة، لمتابعة العمل داخل أقسام المستشفى خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وتبين تواجد الأطباء بجميع الأقسام والعيادات، وكذلك أطقم التمريض والفنيين والعمال خلال تفقد المستشفى المختلفة فى أقسام الأطفال والمبتسرين والاستقبال والحروق والعناية المتوسطة، للوقوف على سير العمل بالمستشفى فى آخر أيام عيد الأضحى المبارك، وتبين أن العمل بالأقسام يسير بصورة جيدة من تواجد الفريق الطبى وأداء الخدمة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرحيم، مدير عام مستشفى سوهاج العام، أن قسم الأطفال به أسرّة شاغرة وموجود به أطباء وأطقم التمريض المدربة ويعمل طوال 24 ساعة فى استقبال الحالات، وأن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى تخص المرافقين وذويهم خارج القسم بصالة الانتظار وليست للأطفال المرضى داخل القسم، وأن نسبة الإشغال فى قسم الأطفال 61%، وقسم المبتسرين 60%.