محافظ سوهاج يكلف مديرية الصحة بعلاج طفل مصاب بمرض جلدى

سوهاج – عمرو خلف

كلف الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، مسئولى مديرية الصحة، بالتواصل مع أسرة الطفل " اسلام محمد عبدالعزيز مهران ١٦ سنة، واتخاذ الإجراءات لعلاجه من مرض جلدى على نفقة الدولة، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعى بعمل بحث حالة اجتماعية للأسرة، وتقديم المساعدات اللازمة لها.

جاء ذلك فى استجابة سريعة من المحافظ لحالة الطفل ومناشدة والده، وتبين ان الطفل يعانى من المرض الجلدى ولا يخرج من البيت، ويعمل والده، عربجى ولا يستطيع تحمل مصاريف العلاج وليس له دخل ثابت.

وأوضحت الدكتورة رجاء حسين، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فى بيان للمحافظة أنه تم اجراء الكشف الطبى الحالة بمستشفى المنشاة المركزى، وإحالته إلى لجنة استشارية بمستشفى سوهاج العام خلال ٤٨ ساعة، وبحث إمكانية علاجه على نفقة الدولة.

وأضاف محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم عمل بحث حالة اجتماعية للأسرة، لبيان مدى استحقاقهم لمعاش التضامن الاجتماعى، أو إدراجهم ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، إذ انطبقت عليهم الشروط وتقديم المساعدات العاجلة لهم من خلال الجمعيات الأهلية.