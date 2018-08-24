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محافظ البحر الأحمر ووزير الأوقاف يتفقدان مدينة الحرفيين بالغردقة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:57 م
محافظ البحر الأحمر ووزير الأوقاف يتفقدان مدينة الحرفيين بالغردقة جانب من الجولة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وفضلية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، ظهر اليوم الأحد، مدينة الحرفيين شمال الغردقة، وذلك للوقوف على آخر التطورات والمستجدات التى تمت بعملية الإنشاءات بالمشروع وأيضاً تفقد المحلات التجارية بالمنطقة.
 
وطالب محافظ البحر الأحمر مسؤولو هيئة الأوقاف بسرعة الانتهاء من إنشاء مدينة الحرفيين، والالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم المحلات والورش الحرفية، وذلك فى إطار خطة التنمية والتطوير التى تقوم بها محافظة البحر الأحمر لنقل الورش الحرفية المقلقة للراحة والملوثة للبيئة من داخل الكتلة السكنية.
 
وأكد عبد الله خلال الجولة، بأن هذا المشروع يساهم فى توفير العديد من المحلات لأرباب الحرف المختلفة، ويساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف بالمدينة، فضلا عن الحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة السياحية ونقل الورش الصناعية.
 
وأضاف عبد الله، بأن مدينة الحرفيين تتضمن 16 كافتريا مخصص بكلا منها جزء خاص بالعائلات كما يوجد 16 محل تجارى "سوبر ماركت" لتقديم الخدمات للمنطقة، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجارى ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى كمخبز ومكتب بريد ومحطة رفع ومحولات كهرباء، مؤكدا على افتتاح 420 ورشة حرفية ومحل تجارى كمرحلة أولى، على أن يتم افتتاح باقى الورش خلال المرحلة التالية.
 
وشدد محافظ البحر الاحمر خلال جولته على سرعة الانتهاء من الأعمال بالمشروع، وضرورة تركيب "الإنترلوك" أمام المحلات التجارية والورش، كما شدد علي سرعة الانتهاء من المحلات التجارية، مشيرًا إلى أن هذه المحلات تعتبر قلب المنطقة لما تمثله من قيمة شرائية سوف تكون متوفرة بالمنطقة، موضحًا أن هذه المحلات ستساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وأرباب الحرف.
 
ويذكر أن مدينة الحرفيين تعد أول مدينة صناعية للحرفيين بالغردقة ، تقام على مساحة 60 فدانا، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا ، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه.
 

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