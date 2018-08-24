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الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:15 م
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محافظ الإسماعيلية يتفقد طريق عمارة السياحى ومشروع سوق السمك الجديد

الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:07 م
محافظ الإسماعيلية يتفقد طريق عمارة السياحى ومشروع سوق السمك الجديد محافظ الإسماعيلية يتفقد طريق عمارة السياحى
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية على حتمية الإسراع باستكمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق عمارة السياحى "البلاجات" والمضى قدمًا فى إزالة كافة أشكال وصور التعديات على بحيرة التمساح، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطويرها ورفع كفائتها باعتبارها قبلة الزائرين والسائحين المتوافدين على الإسماعيلية ومتنفس لأهلها ومواطنيها.

جاء ذلك خلال قيام محافظ الإسماعيلية، يرافقه محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، وأشرف فؤاد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندسة لبنى نجيب، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وممثلى القوات المسلحة والشرطة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بجولة ميدانية لتفقج ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال ومتابعة تنفيذ مشروع سوق السمك المتطور الجديد الذى يجرى تنفيذه حاليًا بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى يجرى العمل فى إنشائه على بحيرة الصيادين بطريق"عمارة السياحى" البلاجات، والذى يشمل إقامة عدد من محلات بيع الأسماك بالجملة وعدد كبير من الفروشات لبائعى الأسماك وكافتيريات كل منها مكون من طابقيين بالإضافة إلى كافة الخدمات والمرافق الأساسية.

 


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