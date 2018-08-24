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محافظة القاهرة تنظم حفل زفاف جماعى باسم"فرح مصر"

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:48 ص
محافظة القاهرة تنظم حفل زفاف جماعى باسم"فرح مصر" حفل زفاف جماعى -ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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نظمت محافظة القاهرة حفل زفاف جماعى تحت عنوان "فرح مصر"، بحديقة ابن سندر بحى الزيتون.
 
حضر الحفل اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية الذى أشرف على تنظيم الحفل.
 
من جانبه أكد اللواء​ محمد أيمن نائب محافظ القاهرة، أن أهل الخير هم من تحملوا تكاليف الزفاف بالكامل، بالإضافة إلى مساهمات كثيرة من أهالى منطقة الزيتون، مشيرا إلى أن الحفل تم تنظيمه لمحدودى الدخل.
 
شارك فى الحفل اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون، وعدد كبير من أهالى حى الزيتون.
 
 
 

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