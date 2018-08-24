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مجموعة نجوم "كاسيوبية" تزين سماء مصر والوطن العربى فى ظاهرة فريدة الليلة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:05 م
مجموعة نجوم "كاسيوبية" تزين سماء مصر والوطن العربى فى ظاهرة فريدة الليلة نجوم
كتب محمد محسوب
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تشهد سماء مصر والمنطقة العربية الليلة، رؤية واحدة من أشهر المجموعات النجمية وهى "كاسيوبية " ذات الكرسى، حيث يمكن تمييز هذه المجموعة النجمية بسهوله بسبب شكلها الذى يشبه حرف " W " أو " M " وهى تتخذ شكل الحرف اعتمادا على الوقت الذى يتم فيه الرصد ويرجع اختلاف الوضعية نتيجة دوران الأرض حول نفسها.

وبالنسبة لشروط رؤية المجموعة فيجب البعد عن الأماكن المضيئة والاتجاه إلى المناطق المفتوحة والمظلمة، وصفاء الجو وخلوه من الغبار والسحب وبخار الماء "الشبورة "،ترك العنان للعين لتتعود على ظلمة السماء لمدة عشرة دقائق على الأقل، الاسترخاء على كرسى يميل إلى الخلف لمشاهدة السماء بوضوح ، حيث من المتوقع العثور عليها بسهولة بالأفق الشمالى الشرقى بداية الليل.

 وتعد مجموعة نجوم "كاسيوبيه" ذات الكرسى تدور بعكس عقارب الساعة حول نجم القطب الشمالى خلال الليل، حيث تقع عاليا فوق النجم القطبى فى الساعات قبل ضوء الفجر وفى ذلك الوقت ترصد أيضا مجموعه نجوم الجبار بالأفق الشرقى .

 

 


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