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متحف سوهاج يستقبل 25 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:00 ص
متحف سوهاج يستقبل 25 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى متحف سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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شهدت متحف سوهاج خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إقبالا كبيرا من أهالى سوهاج والمحافظات المجاورة لمشاهدة مقتنيات المتحف والتعرف على التاريخ بمراحله المختلفة فرعونية وقبطية وإسلامية.

ومن جانبه قال إبراهيم الشريف مدير عام متحف سوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المتحف شهد إقبالا غير مسبوق من قبل الجماهير، حيث فى اليوم الواحد بلغ عدد الزوار ما بين 8000 إلى 8500 زائر من مختلف الأعمار ومختلف الثقافات وبذلك يصل عدد زوار المتحف خلال عيد الأضحى الثلاثة ما يقرب من 25 ألف زائر كلهم بالمجان.

وأشار الشريف إلى أنه طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عنانى وزير الآثار والإدارة العامة للمتاحف بالوزارة المتحف يفتح أبوابه بالمجان أمام الأهالى بمحافظة سوهاج حتى نهاية الشهر الحالى، وأن ما يحدث الآن هو تجربة حقيقية للعاملين بالمتحف والقائمين على عملية الإرشاد للتعامل مع الجمهور، وذلك يكسبهم خبرة أكثر، وأن العدد الكبير من زوار المتحف فى الفترة الماضية سيكون أكبر دعاية للمتحف والمقتنيات الموجودة بداخله من خلال نقلهم لما شهدوه إلى أقاربهم وذويهم وإلى المحافظات الأخرى بالنسبة لزوار المتحف من تلك المحافظات.

جدير بالذكر أن المتحف يقع فى موقع متميز على الضفة الشرقية لنهر النيل، فى الجهة المقابلة لمبنى المحافظة، ويحدّهُ من الشمال مبنى نقابة المهندسين، ومن الجنوب فندق سياحى، ويبعد عن مقر الجامعة بنحو 200 متر، يضم أكثر من 945 قطعة أثرية من مختلف العصور، ومقام على مساحة 8500 متر مربع تقريبا، بتكلفة 72 مليون جنيه، وتم تصميمه بشكل عصرى بحيث يمتزج فيه عبق الحضارة الفرعونية، مع حداثة الدولة، إضافة إلى بناء مرسى سياحى للسفن يخدم البواخر السياحية أثناء رسوها فى المنطقة، لتسهيل حركة نقل السائحين للمتحف.

ومن أبرز ما يضمه المتحف من آثار تمثال الإله "سخمت" إله الحرب عند الفراعنة بطول مترين، وتمثال "نخت مين"، حاكم مدينة أخميم فى الدولة القديمة، مصنوع من الحجر الجرانيت بارتفاع متر، إلى جانب "بدروم"، يضم قاعات لعرض القطع الأثرية ومكاتب إدارية ومكتبة ودوراً أرضياً يشمل 7 قاعات عرض وقاعة لكبار الزوار ومرسى للبواخر على النيل.


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