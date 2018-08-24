متحف النيل بأسوان يستقبل 6500 زائرا خلال أيام العيد

أسوان - عبد الله صلاح

بلغ عدد زوار متحف النيل بأسوان، التابع لوزارة الموارد المائية والرى، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، 6500 زائرا من المصريين والأجانب، كان أبرزهم السفير صالح هابيمانا، سفير جمهورية رواندا لدى القاهرة، إلى جانب نائب رئيس البرلمان العربى عبد السلام أبو صلاح، والذى زار المتحف اليوم الجمعة.

وأكد المهندس هشام فرغلى، مدير متحف النيل بأسوان أنه تم تنظيم برنامج ثقافى فنى لزوار المتحف من الكبار والأطفال يوميا طوال أيام العيد، تضمن فقرات الساحر وكرمبو ومسرح العرائس.

وأشار إلى أنه لجذب المزيد من الزوار أضافت إدارة متحف النيل، ترسا بحرية وتمساح نيلى صغير، لعرضها لأول مرة بقاعات العرض المتحفى لمتحف النيل، خلال عيد الأضحى المبارك.