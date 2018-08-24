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الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:36 م
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مباحث الإسكندرية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:35 م
مباحث الإسكندرية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكنت مباحث الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع واعترفوا بارتكاب 8 جرائم سرقة.
 
أكدت تحريات مباحث قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية قيام "محمد.ع.ع" 28 سنة سائق، مقيم بمحافظة البحيرة، محكوم عليه فى قضية "ضرب"، و"أحمد.س.ع" 26 سنة سائق، و"سامى.هـ.م" 28 سنة سمسار، سبق اتهامه فى قضية "سرقة" ومحكوم عليه فى قضية "سرقة"، و"محمد.ع.م" 25 سنة سائق، و"محمود.ع.م" 25 سنة سائق، محكوم عليه فى قضية "تبديد" بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا المتهم الرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة بدائرة القسم، و تم بإرشادهم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
 
 
 

 


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