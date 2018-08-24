لندن تشكر طهران على الإفراج عن المواطنة البريطانية

وكالات الأنباء

رحب وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت بالإفراج عن المواطنة البريطانية نازنين زاجرى راتكليف المدانة فى إيران.

وقال الوزير فى مؤتمر صحفى له: "نود أن نشكر السلطات الإيرانية على ما تقوم به، وفى الوقت ذاته لا ننسى أنها لا ينبغى أن تكون فى السجن أصلا. نازنين بريئة".

ويأتى ذلك بعد أن أفرجت إيران عن نازنين زاجرى راتكليف التى تحمل الجنسية المزدوجة البريطانية والإيرانية، لمدة 3 أيام.

وجدير بالذكر أن زاجرى راتكليف تم اعتقالها فى أبريل عام 2016، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة التجسس، وتسببت قضيتها بالتوترات الدبلوماسية بين لندن وطهران، حيث طالبت بريطانيا بإطلاق سراحها فورا .