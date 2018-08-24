video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لندن تشكر طهران على الإفراج عن المواطنة البريطانية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:00 ص
لندن تشكر طهران على الإفراج عن المواطنة البريطانية الرئيس الإيرانى حسن روحانى
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

رحب وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت بالإفراج عن المواطنة البريطانية نازنين زاجرى راتكليف المدانة فى إيران.

وقال الوزير فى مؤتمر صحفى له: "نود أن نشكر السلطات الإيرانية على ما تقوم به، وفى الوقت ذاته لا ننسى أنها لا ينبغى أن تكون فى السجن أصلا. نازنين بريئة".

ويأتى ذلك بعد أن أفرجت إيران عن نازنين زاجرى راتكليف التى تحمل الجنسية المزدوجة البريطانية والإيرانية، لمدة 3 أيام.

وجدير بالذكر أن زاجرى راتكليف تم اعتقالها فى أبريل عام 2016، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة التجسس، وتسببت قضيتها بالتوترات الدبلوماسية بين لندن وطهران، حيث طالبت بريطانيا بإطلاق سراحها فورا .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإفراج عن البريطانية الإيرانية نازنين راتكليف المعتقلة فى ايران منذ 2016

سفير إيران ببريطانيا يأسف لقرار الخطوط البريطانية تعليق رحلاتها إلى طهران

إيران تفرج عن نازانين زاجارى موظفة الإغاثة البريطانية لمدة ثلاثة أيام

بريطانيا

ايران

اخبار بريطانيا

اخبار ايران

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة