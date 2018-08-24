كيف درّب جهاز شباب الخريجين بالأقصر 10 سيدات على حرف يدوية.. فى 16 معلومة

أعلنت نورا أحمد عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بمحافظة الأقصر، أن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بتدريب 10 سيدات فى مجال صناعة السجاد والجلود بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بإحدى مراكز التكوين المهنى بالمحافظة، وبعد انتهاء التدريب استلمت المتدربات شهادات وقامن بعمل مشروع خاص، موضحة أن المشروع فى البداية واجه صعوبات مادية للحصول على النول الخاص بصناعة السجاد وتوفير ماكينة الحياكة، وقامت سلطات المحافظة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى بتوفير قروض للمشروعات الصغيرة بشروط مبسطة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل تدريب السيدات والشباب بمعرفة جهاز شباب الخريجين على الحرف المختلفة:

1- تم عمل تدريبات للصناعات الحرفية لتوفير مصدر دخل لمن لا يناسبهم العمل الخاص

2- تم تدريب 36 سيدة أخرى على حرفتى السجاد والحياكة

3- إحدى المؤسسات قامت بتوفير ماكينات حياكة حديثة بالتقسيط للمتدربات وبدون فوائد

4- تم استلام 21 محلا بالمركز الحرفى بمركز القرنة غرب الأقصر وبه 30 ماكينة بينهم 9 ماكينات لصناعة الجلود، و12 ماكينة لصناعة نجارة الأثاث، و9 ماكينات حياكة

5- المحافظة سلمت 18 ماكينة حياكة للمركز الحرفى لاستغلالها فى تدريب أكثر عدد ممكن من الشباب

6- تم تدريب 40 سيدة كمرحلة أولى على مهنة الحياكة

7- تم تدريب 10 شباب على نجارة الأثاث بالمركز الحرفى بالقرنة

8- شهدت المرحلة الثانية تدريب 22 سيدة على الحياكة

9- تم بالمرحلة الثانية تدريب 10 شباب على نجارة الأثاث

10- يأتى ذلك فى إطار الدعم المقدم من وزارة التنمية المحلية لتدريب الشباب وتوفير فرص عمل لهم

11- تم توفير نول لصناعة السجاد اليدوى بالمركز الحرفى بالقرنة لعمل قسم لتدريب الفتيات

12- تم إقامة أول معرض دائم مجانى على أرض تابعة للمحافظة أمام محطة السكة الحديد

13- المعرض وفر 60 فرصة عمل للشباب بمركز ومدينة الأقصر

14- جاء ذلك فى إطار التسهيلات التى يقدمها محافظ الأقصر محمد بدر للاهتمام بشباب الخريجين وتوفير فرص عمل لهم

15- المحافظ أمر بتوفير أماكن مناسبة لهم لمساعدة شباب الخريجين فى عرض منتجاتهم

16- محمد بدر كلف بتعميم الفكرة على مدن ومراكز المحافظة حتى تعم الفائدة على أكبر عدد من الشباب