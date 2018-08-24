كيف تقيد شركتك بالبورصة؟.. المزايا والإجراءات

كتب هانى الحوتى

قيد أسهم الشركة فى سوق الأوارق المالية هو أحد القرارات المهمة، وفى أغلب الأحيان يعد خطوة ملحة ليس للتطور فحسب ولكن للحفاظ على الطابع المؤسسى وحماية علامتها من الاندثار.

وتعد البورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم، وتتبنى البورصة المصرية عددًا من الثوابت لتدعيم كفاءة السوق والقدرة التنافسية للشركات المقيدة أهمها:

1- تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمر وتكلفة الالتزامات التى تتحملها الشركة المقيدة لتحقيق هذه الحماية

2- إلزام كافة الشركات الأعضاء بقواعد حوكمة الشركات بما يساعد على تحقيق الرقابة الفعالة

3- تسعى البورصة المصرية للوقوف دائمًا على أحدث التطورات التكنولوجية الدولية وتعمل على توظيفها بشكل مناسب

4- تواجد فعال وملموس للبورصة المصرية على الصعيد الإقليمى والدولى.

كما أن انضمام الشركات للبورصة المصرية يعمل على دعم مكانتها فى مجتمع المستثمرين كما أن التغطية الإعلامية الواسعة تؤدى إلى وعى أكبر بالمنتجات والخدمات التى تقدمها الشركة، هذه الدعاية الإعلامية تضيف إلى قيمة الشركة وتعزز من موقفها وسمعتها التجارية سواء بين منافسيها أو عملائها ومورديها فضلاً عن مستثمريها المحتملين.

أما عن مزايا القيد بالبورصة المصرية هى

أولا أدوات متعددة للتمويل

يوفر القيد بالبورصة استفادة الشركة من أدوات مالية متعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة.

ثانيا وضع الشركة

يسهل تواجد الشركة فى البوصة عقد مقارنة مع الشركات المنافسة فى نفس المجال وهو ما يساعد عليه تنوع القطاعات الممثلة فى البورصة، والتى يصل عددها إلى 17 قطاعاً تمثل كافة أوجه النشاط الاقتصادى.

ثالثا علامة تجارية أكثر تميزاً

وتعد الدعاية المباشرة وغير المباشرة لعلامة الشركة التجارية، وكذلك لأعمالها وأنشطتها أحد آثار القيد الإيجابية والتى قد تضيف المزيد من المصداقية للشركة وعلامتها التجارية أمام عملائها والموردين التى تتعامل معهم.

رابعاً موظفين أكثر ولاءً لشركتهم

يتيح القيد والتداول الفرصة لخلق قيمة سوقية لسهم الشركة يمكن استخدامها من خلال تحفيز المواطنين عبر نظام إثابة فى شكل أسهم فى الشركة لمن يحقق مستويات عالية من الأداء بما يؤدى للمزيد من الشعور بالولاء ويساعد الشركة فى المحافظة على مواردها البشرية.

خامساً الاندماجات والاستحواذات

تعد حركة التداول اليومية فى ظروف السوق الطبيعة على أسهم الشركة وسيلة جيدة ومعبرة بشكل كبير لتقييم أداء الشركة، وهذا التقييم بدوره يعد عاملاً مؤثراً فى عمليات الإندماج أو الاستحواذات التى من شأنها تقوية وضع الشركة التشغيلى.

سادسا مرونة أكثر لحملة الأسهم

يسهم القيد فى توفير السيولة المالية لحاملى الأسهم بما يساعد على سهولة الدخول والخروج من السوق فضلا عن وجود تقييم يومى لاستثماراتهم عبر منصة تداول كفؤة.

وبالنسبة لخطوات القيد بالبورصة، يجرى ذلك عبر 9 خطوات وهى بالترتيب تحقق الشركة منو توافقها مع شروط القيد واتخاذ قرار البدء فى القيد، ثم التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية، ثم تقديم مستندات القيد للبورصة، ثم فحص ونشر طلب القيد، ثم القيد المشروط، ثم اعتماد نشرة الطرح، ثم تنفيذ الطرح والقيد النهائى، ثم الإدراج على قاعدة البيانات بالبورصضة، ثم بدء التداول على أسهم الشركة.