"كيث لى" نائب رئيس هواوى مصر: ملتزمون دائماً بالمصداقية والشفافية تجاه عملائنا

منذ أيام قليلة شهدت مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تداول صورة نشرتها الفنانة الواعدة سارة الشامي عبر حسابها على إنستجرام من كواليس تصوير إعلان هاتف هواوي الجديد Nova 3، حيث أثارت الصورة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي تبعها نشر أكاذيب واشاعات زعمت أن هواوي تخدع عملائها.

وتبين أن الصورة تم التقاطها خلف كواليس تصوير الإعلان، حيث أظهرت الصورة وضعية نجوم الإعلان أثناء التقاطهم صورة سيلفي وأمامهم كاميرا احترافية، واعتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن هواوي تخدع عملاءها بإقناعهم أن الصورة تم التقاطها بواسطة سلسلة Nova 3 ولكنهم رأوا أن الصورة تم تصويرها بواسطة كاميرا احترافية.

أجرت اليوم السابع حوار خاص مع السيد "كيث لي"، نائب رئيس هواوي مصر لمعرفة حقيقة الواقعة والكشف عن الملابسات التي أدت لنشر هذه الموجة العنيفة من الانتقادات اللاذعة من قبل الاعلام الدولي والمحلي على حد سواء.

ما السر وراء اختيار هواوي لسارة الشامي وأحمد مجدي لحملة هواوي Nova 3 الاعلانية؟

في البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لنجوم المستقبل – سارة الشامي وأحمد مجدي – لجهدهما الكبير في الحملة الاعلانية الخاصة بهواتف هواوي Nova 3، حيث أن هذه الحملة تعد من أفضل الحملات الاعلانية التي قامت بها الشركة خلال السنوات القليلة الماضية. وجاء اختيار وجوه شابة جديدة مثل أحمد وسارة في حملة هواوي Nova 3 الجديد ليعكس رؤية الشركة في استهداف فئة المستخدمين الشباب من خلال تقديم هواتف ذكية مفعمة بروح شبابية نظراً لما تحمله من إمكانيات وقدرات متطورة يبحث عنها المستخدمين الشباب.

ما هي ملابسات واقعة الصورة التي تم نشرها على مواقع الانترنت على انها مصورة بهاتف هواوي Nova 3 وهي مصورة بكاميرا احترافية؟

بخصوص الصورة التي تداولتها مواقع الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، اؤكد على انه من الطبيعي في تصوير أي اعلان ترويجي يتم استخدام كافة المعدات التصويرية سواء كاميرات أو مرفقاتها ويتم عمل جلسات تحضيرية لضبط أفضل الإعدادات التصويرية الممكنة، وهذا ما قامت به هواوي في حملتنا الاعلانية الأخرى. فالغرض الرئيسي من هذه الحملة الاعلانية هو التنويه عن كيفية استخدام مزايا هواتف Nova 3 وNova 3i وخاصة كاميرا الهواتف، وأن محتوي هذا الإعلان للترويج فقط وصور الإعلان كانت للمرجعية فقط ولغرض تصوير الفيديو، لأن تصوير الفيديو بطبيعة الأمر يتطلب نوع معين من المحتوي، هذا بالإضافة الي أن كل هذه المعلومات وردت في التنويه الموجود في أخر الإعلان.

وقمنا بتنظيم العديد من الأنشطة التفاعلية التي تؤكد قوة كاميرا الموبايل ومواصفاتها الاستثنائية من خلال منح المستخدمين الفرصة لتجربة سلسلة هواوي Nova 3 الجديدة، سواء في حفل الاطلاق أو أثناء فعاليات البيع الأول للهواتف، كما سنقوم بالعديد من الأنشطة الجماهيرية في كافة فروعنا بالإضافة الي أماكن التسوق التجارية الشهيرة بمصر.

ما هي تطلعات هواوي لسلسة Nova 3 في السوق المصري وهل سيكون نجاح السلسلة مماثل للذي حققته عالمياً؟

نحن نتطلع لرؤية سلسلة من النجاحات التي بالفعل بدأت هواتف Nova 3 الجديدة في تحقيقها، حيث أن كمية الحجز المسبق من هاتف Nova 3i نفذت بالكامل بعد ثلاثة أيام فقط من اطلاقه بالأسواق المصرية بسعر 5849 جنيهاً، نظراً لعدة مقومات مثل دعم سلسلة Nova 3 بإمكانيات متطورة مثل كاميرا أمامية مزدوجة مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي توفر تجربة تصوير استثنائية تجذب فئة كبيرة من المستخدمين وخاصة محبي تصوير السيلفي من خلال تزويده بكاميرتين أماميتين بدقة 24 ميجابكسل و2 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ F/2.0 ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير أفضل الحلول الذكية التي تعزز عناصر الجمال الطبيعي، والتي يمكنها التعرّف بذكاء على البيئة المحيطة ضمن المشهد لتوفير صور سيلفي مدهشة استناداً إلى قدرات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة الي تزويد هاتف Nova 3i بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات بدقة 16 ميجابكسل و2 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ F/2.2، قادرة على انتاج صور تضاهي الواقع في الدقة والوضوح. أما هاتف Nova 3 فيأتي مزودا بكاميرا خلفية مزدوجة العدسات بدقة 24 ميجابكسل و16 ميجابكسل بفتحة عدسة تبلغ F/1.8.

بماذا تتميز سلسلة هواوي Nova 3 عن بقية الهواتف الجديدة الموجودة بالأسواق حالياً؟

يعد هاتفي هواوي Nova 3 و Nova 3iأفضل الهواتف المتوسطة المدعومة بإمكانات الذكاء الاصطناعي، تتمتع هواتف هواوي بشاشة كبيرة الحجم بقياس 6.3 بوصة بميزة ال Notch وبنسبة عرض 19.5:9، وبالإضافة الي تميز الهاتفين بالإصدار الثاني من شاشة العرض الكاملة من هواوي FullView Display.

يضم هاتف هواوي Nova 3i معالج Kirin 710، الذي يعد أحدث معالج لتقنية الذكاء الاصطناعي، أما هاتف Nova 3 يأتي مزود بمعالج Kirin 970. كلا الهاتفين يتمتعا بذاكرة عشوائية تبلغ 4 جيجا بايت ومساحة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت. هذا وبالإضافة الي دعم الهاتفين بأحدث واجهة المستخدم EMUI 8.2 لأداءٍ متميز من هواوي، مع الإصدار 8.1 من نظام تشغيل أندرويد أوريو.

وفي النهاية أؤكد أن هواوي تعمل وفق شروط تنافسية عالمية وتحترم عملاءها في الأسواق التي تعمل بها، كما أننا نضع عملائنا في المقام الأول من عملنا. في حقيقة الأمر أنا لا أري سبب وراء شن هذه الحملة الشرسة ضدنا، خاصة بعد أن أصبحنا ثاني أكبر مُصنع هواتف ذكية بالعالم في وقت قصير وتصدرنا السوق المصري للهواتف الذكية من حيث حجم المبيعات.