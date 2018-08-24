كوريا الجنوبية تسحب نقاط حراسة من أجزاء محددة بمنطقة منزوعة السلاح

أ ش أ

قال وزير الدفاع الكورى الجنوبى سونج يونج-مو اليوم الجمعة إن بلاده ستقترح على كوريا الشمالية سحب نقاط للحراسة من مناطق محددة فى المنطقة منزوعة السلاح، بدلًا من الالتزام بتقليل عدد متساوٍ من المنشآت الحدودية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن سونج، خلال جلسة بلجنة الدفاع التابعة للجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية "علينا ألا ننظر إلى تقليل عدد متساوٍ من نقاط الحراسة".

وأضاف سونج "سحب نقاط الحراسة سيكون بمثابة التنقل من باب لآخر فى المنطقة منزوعة السلاح".

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الكورى الجنوبى وسط مخاوف من أنه إذا وافقت الكوريتان على إزالة نفس عدد نقاط الحراسة، سيتم وضع سول فى مركز ضعف نظرًا لامتلاك الشطر الشمالى حوالى 160 نقطة حراسة فى المنطقة منزوعة السلاح، وهو ما يماثل ضعف العدد الذى تملكه كوريا الجنوبية.

يذكر أن الكوريتين، خلال محادثات عسكرية أجريت بينهما الشهر الماضى، اتفقا على عزيز السلام فى المنطقة منزوعة السلاح من خلال إجراءات كسحب نقاط الحراسة ونزع السلاح من المنطقة الأمنية المشتركة والتنقيب بشكل مشترك عن رفات القوات الميتة.

وكانت سول تسعى إلى إجراء السحب على "أساس تجريبي" تمشيًا مع الاتفاق الذى أبرم خلال قمة الكوريتين فى أبريل الماضى بخصوص تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى "منطقة سلمية".