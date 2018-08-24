كشف غموض العثور على جثة شاب بترعة المنصورية فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت مديرية أمن الجيزة هوية شاب تم العثور على جثته طافية بترعة المنصورية بكرداسة، حيث تبين أنه يدعى "عبد المنعم.س" فارق الحياة غرقا أثناء استحمامه بالترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بترعة المنصورية بدائرة مركز شرطة كرداسة.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، من خلال فحص بلاغات التغيب وإجراء التحريات، أن الجثة لشاب يدعى "عبد المنعم.س" فى العقد الثالث من عمره، وأن سبب وفاته تعرضه للغرق أثناء استحمامه بترعة المنصورية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.