video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كشف غموض العثور على جثة شاب بترعة المنصورية فى كرداسة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:44 م
كشف غموض العثور على جثة شاب بترعة المنصورية فى كرداسة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

كشفت مديرية أمن الجيزة هوية شاب تم العثور على جثته طافية بترعة المنصورية بكرداسة، حيث تبين أنه يدعى "عبد المنعم.س" فارق الحياة غرقا أثناء استحمامه بالترعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بترعة المنصورية بدائرة مركز شرطة كرداسة.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، من خلال فحص بلاغات التغيب وإجراء التحريات، أن الجثة لشاب يدعى "عبد المنعم.س" فى العقد الثالث من عمره، وأن سبب وفاته تعرضه للغرق أثناء استحمامه بترعة المنصورية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع فى أوسيم

العثور على جثة

غرق شاب

ترعة المنصورية

كرداسة

امن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة