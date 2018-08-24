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"قطريليكس": محلل إسرائيلى يكشف الجوانب الخفية فى العلاقات بين قطر وبلاده

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:58 م
"قطريليكس": محلل إسرائيلى يكشف الجوانب الخفية فى العلاقات بين قطر وبلاده تميم بن حمد
كتبت – شرويت ماهر
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أكدت صفحة "قطريليكس" المحسوبة على المعارضة القطرية، أن المحلل الإسرائيلى "تسفى برئيل"، كشف عن الجوانب الخفية فى العلاقات بين قطر وإسرائيل.

وقالت صفحة قطريليكس: "إسرائيل تستثمر إرهاب قطر، كشف المحلل الإسرائيلى تسفى برئيل عن الجوانب الخفية فى العلاقات بين إسرائيل وقطر، داعيا تل أبيب للاستفادة من العلاقات الوثيقة مع الدوحة لتحقيق مكاسب على حساب القضية الفلسطينية".

وتابعت الصفحة، أن تل أبيب حاولت استغلال عصابة الدوحة فى الضغط على حماس، كما سعت لتقوية علاقتها مع إسرائيل لإرضاء أسيادها فى واشنطن.

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#إسرائيل تستثمر إرهاب #قطر
كشف المحلل الإسرائيلي #تسفي_برئيل عن الجوانب الخفية في العلاقات بين #إسرائيل و #قطر داعيا #تل_أبيب للاستفادة من العلاقات الوثيقة مع #الدوحة لتحقيق مكاسب على حساب #القضية_الفلسطينية#قطريليكس#الدوحة_المفضوحة#قطر_دويلة_غدر_وخيانة#قطر_مطية_إسرائيل pic.twitter.com/vWnO6msVWn

— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) August 24, 2018

يذكر أن أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، هاجم النظام القطرى بشأن ترويجه للشائعات، مؤكدا أن سياستها مفضوحة، وقال قرقاش "غريب أمر قطر وإعلامها ورفاق طريقها فى موضوع التطبيع مع إسرائيل، تنشر وتروج شائعات التطبيع بشأن جيرانها بينما اتصالاتها موثقة ومستمرة وآخرها جملة من الاتصالات مع تل أبيب حول غزة. الأخبار الكاذبة والعمى الحزبى مفضوح".


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تميم

قطر

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