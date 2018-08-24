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قائد الجيش اللبنانى: لبنان سيظل آمنا ومستقرا بفضل جهود وإنجازات الجيش

الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:23 م
قائد الجيش اللبنانى: لبنان سيظل آمنا ومستقرا بفضل جهود وإنجازات الجيش الجيش اللبنانى
بيروت (أ ش أ)
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أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، أن لبنان سيظل واحة للأمان والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، بفضل جهود وإنجازات الجيش.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها قائد الجيش على هامش مناورة قتالية بالذخيرة الحية نفذتها وحدات متنوعة بالجيش اللبناني، بحضور مساعد وزير الدفاع الأمريكى لشئون الأمن الدولى روبرت كارم والسفيرة الأمريكية لدى بيروت إليزابيث ريتشارد.

وكان العماد عون قد أجرى مع مساعد وزير الدفاع الأمريكى ووفد الوزارة المرافق له - قبل إجراء المناورة القتالية – مباحثات تناولت علاقات التعاون بين جيشى الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان.

كما أجرى قائد الجيش اللبنانى فى وقت سابق من اليوم مباحثات مماثلة مع سفير ألمانيا لدى بيروت مارتن هوث، تناولت الأوضاع العامة فى لبنان وعلاقات التعاون بين البلدين.

 

 


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