video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيروس "غرب النيل" يهاجم إسرائيل.. وفاة شخصين و14 فى حالة خطرة بالمستشفيات

الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:24 م
فيروس "غرب النيل" يهاجم إسرائيل.. وفاة شخصين و14 فى حالة خطرة بالمستشفيات بعوضة حمى النيل
كتب محمود محيى
إضافة تعليق

14 شخص فى حال خطيرة بعد إصابتهم بالفيروس..

الصحة الإسرائيلية: الإبلاغ عن 68 حالة أى ضعف حالات العام الماضى

 

اجتاح فيروس "غرب النيل" مناطق متفرقة بدولة الاحتلال الإسرائيلى، ما أدى إلى وفاة شخصين متأثرين بالحمى، وإصابة نحو 14 شخصا، وسط تفش كبير للمرض الذى ينتشر بين البشر عبر البعوض.

وقال بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية، إن فيروس غرب النيل الذى يُنقل عبر لسعات البعوض، لا يزال منتشرا فى إسرائيل؛ وأدى لوفاة شخصين أحدهم عمره 70 عاما، جراء إصابتهم بـ"حمى النيل الغربى".

البعوضة الناقلة للفيروس
البعوضة الناقلة للفيروس

 

وقالت الوزارة فى بيان لها نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه تم الإبلاغ عن 68 حالة اى ضعف الحالات من العام الماضى، وإن 14 من بين المرضى فى حالة حرجة.

وأضاف البيان، أن شخصين توفيا، من بينهما رجل يبلغ من العمر 86 عاما كان يعانى من مشاكل صحية، وأن الضحية الثانية هو رجل يبلغ من العمر 76 عاما توفى فى مستشفى "أسوتا" فى مدينة أشدود قبل ثلاثة أسابيع.

وواجهت وزارة الصحة انتقادات يوم الأربعاء الماضى، لفشلها فى الإبلاغ عن الحالة، التى كشفت عنها هيئة البث العام الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تفشى وباء قاتل.

البعوضة
البعوضة

ويمكث فى المستشفيات الإسرائيلية مريضان حالتهما حرجة، بعد أن أصيبا بالفيروس الفتاك. أحدهما شاب عمره 18 عاما، يمكث فى مستشفى سوروكا فى بئر سبع، والمصاب الآخر عمره 70 عاما، فى مستشفى أساف هروفيه.

وتعرض المصابون الذين أصيبوا بعدوى فيروس غرب النيل لضرر عصبي، غير قابل للعكس لدى جزء منهم.

وقالت رئيسة اتحاد الأمراض التلوثية، البروفيسور مريام فينبرجر، إن الحالات التى حدثت هذا العام كانت أخطر من الماضي. موضحة أن الأعراض الأولى التى تتضمن آلاما فى البطن وإسهالا، تثير ارتباكا لأن الفيروس انتشر فى السنوات الماضية وأدى إلى أعراض شبيهة بالحمى. وأوضحت وزارة الصحة أنه أصيب نحو 70 شخصا بالمرض هذا العام.

 

 

ويعد فيروس غرب النيل مرض معد يُنقل عبر لسعات البعوض، ووفقا للأبحاث التى أجريت، وُجدت علاقة بين ارتفاع حرارة الطقس وبين نسبة الإصابة بالمرض، وأن 80% لا يشعرون بالإصابة بالمرض، و19% يعانون من المرض وتظهر لديهم أعراض مثل الحمى، الصداع، ويتعرض 1% من المرضى إلى مضاعفات خطيرة.

وتنفى الأبحاث وجود علاج ناجح لهذا الفيروس، لهذا فإن الطريقة لمنع الإصابة بالمرض هى الوقاية لتقليل انتشار البعوض، وتجنب التعرض للسعات.

وتشمل أعراض المرض الحمى والطفح الجلدى والصداع، وفى حالات نادرة يمكن أن تتطور أعراض أكثر خطورة مثل التهاب السحايا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جرثومة "بول الحيوانات" تثير الرعب فى إسرائيل.. وصحة تل أبيب تحذر من وباء

بعوض

حمى غرب النيل

وباء

اسرائيل

اخبار اسرائيل




لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة