video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو وصور.. 2200 زائر لحديقة الأسماك خلال 3 أيام.. ومتوقع وصول العدد لـ4 آلاف

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:26 م
فيديو وصور.. 2200 زائر لحديقة الأسماك خلال 3 أيام.. ومتوقع وصول العدد لـ4 آلاف جانب من الاحتفال فى حديقة الأسماك
منة الله حمدى
إضافة تعليق
شهدت حديقة الأسماك، إقبالا ضعيفا خلال أول أيام عيد الأضحى، حيث توافد إليها المحتفلون بالعيد خلال اليوم الأول 500 زائر، واليوم الثاني 800، وفى الثالث استقبلت 900 زائر، ومن المتوقع إن يصل عدد الزائرين خلال أيام العيد 4 آلاف زائر، وفق ما أكده الدكتور آياتي رجب محمد مدير حديقة الأسماك .
 
 
وأرجع "رجب"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، قلة الإقبال خلال اليوم الأول لذبح الأضاحى، والزيارات العائلية، وزاد التوافد خلال باقى أيام العيد.
 
وحرص الزائرون على الصعود للجبلاية الأثرية، حيث تضم ممر لمحنطات الأسماك بأنواعها المختلفة، كما حرصوا على الذهاب الى معمل تفريخ الاسماك ومشاهدتها والاستمتاع بها اثناء التغذية والتقاط الصور التذكارية معها.
 
كما توافد المحتفلون على الاستراحة الشجرية التى تضم أندر أنواع الشجر، بينما استمتع الأطفال بالملاهى المخصصة لهم.  
 
الاحتفال بالعيد فى حديقة الاسماك
الاحتفال بالعيد فى حديقة الاسماك

الاطفال يحتفلون بالعيد فى حديقة الأسماك
الاطفال يحتفلون بالعيد فى حديقة الأسماك

الأطفال يلعبون الكرة فى حديقة الاسماك
الأطفال يلعبون الكرة فى حديقة الاسماك

توافد ضعيف على حديقة الأسماك فى العيد
توافد ضعيف على حديقة الأسماك فى العيد

حديقة الاسماك فى رابع أيام عيد الأضحى
حديقة الاسماك فى رابع أيام عيد الأضحى

حديقة الأسماك
حديقة الأسماك

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نائب وزير الزراعة تتفقد حديقة الأسماك استعدادا لعيد الأضحى

نائبة وزير الزراعة تزور حديقة الأسماك.. وتؤكد حفظ الطابع التاريخى للجبلاية

عيد الأضحى

حديقة الاسماك

الجبلاية الثرية




لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة