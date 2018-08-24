video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. "مروة" فتاة تحدت العادات والتقاليد واقتحمت مهنة الجزارة بأسيوط

الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:13 م
فيديو وصور.. "مروة" فتاة تحدت العادات والتقاليد واقتحمت مهنة الجزارة بأسيوط مروة ناصر إسماعيل
أسيوط ـ محمود عجمي
إضافة تعليق
فتاة فى العقد الثانى من العمر، تخلت عن أنوثتها وقررت تحقيق حلمها فى امتهان "الجزارة" وهى مهنة والدها وأشقائها، وسط التقاليد والعادات التى تحرم عمل المرأة فى مهن غريبة.. لتضرب مثالا بأن الست بـ 100 راجل وجديرة بتحمل المسئولية. 
 
"مروة ناصر إسماعيل"، وشهرتها "مروة الجزار" فتاة تبلغ من العمر 29 عاما، حاصلة على ليسانس فلسفة من كلية الآداب جامعة أسيوط عام 2010، بقرية العونة التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، تقول لـ"اليوم السابع":" أن العمل التطوعى فى أحد المؤسسات الخيرية ساهم فى أنها تصبح مدربة فى التنمية الحياتية وتمكين المرأة" مؤكدة أن حلمها منذ صغرها أن تمارس مهنة والدها وأشقائها وأن تمسك بيدها السكين والساطور وتمتهن مهنة الجزارة.
 
وأضافت "مروة الجزار"، أنها خلال عيد الأضحى المبارك هذا العام جاءت الفرصة لها فى أن تدخل "المدبح" وتشرف على ذبح الأضحية ويتحقق حلمها الذى كانت تسعى إليه منذ صغرها وتدخل المجزر وتقوم بذبح الأضحية بمساعدة شقيقها، حيث شاركته فى سلخ الذبيحة وتقطيعها فى مشهدا كانت تحلم به منذ صغرها عندما كانت تساعد والدها فى الذبح.
 
وأشارت "مروة" إلى أن السيدات يستطعن مزاولة أى مهنة سواء كانت شاقة أو غير شاقة ما لم تكن مخالفة لشرع الله؛ مشيرة إلى حبها لمهنة الجزارة، مؤكدة أنها لم تكن تشعر بالخوف عندما قامت بذبح الأضحية،
 
وأن والدها دائما ما يساعدها ويشجعها على العمل ولم يعترض على تحقيق حلمها طالما أنه لا يخالف الدين، موجهة رسالة لكل الفتيات، قائلة: "طالما عندك حلم خليكى وراه لحد ما يتحقق لا تقولى الظروف أو أنك ما تقدريش"، موضحة أن بنات الصعيد قادرات على تحمل المسئولية وأن يقدموا الكثير طالما أتيحت لهم الفرصة، متمنية أن تكون مصدر إلهام لجميع الفتيات فى الصعيد لتحقيق أحلامهن.
 
مروة ناصر إسماعيل (1)
 
مروة ناصر إسماعيل (2)
 
مروة ناصر إسماعيل (3)
 
مروة ناصر إسماعيل (4)
 
مروة ناصر إسماعيل (5)
 
مروة ناصر إسماعيل (6)
 
مروة ناصر إسماعيل (7)
 
مروة ناصر إسماعيل (8)
 
مروة ناصر إسماعيل (9)
 
مروة ناصر إسماعيل (10)
 
مروة ناصر إسماعيل (11)
 
مروة ناصر إسماعيل (12)
 
مروة ناصر إسماعيل (13)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الست "أفراج" صاحبة أقدم ماكينة فرز اللبن بأولاد صقر بالشرقية.. ورثت المهنة عن خالتها.. لم يرزقها الله بالأبناء فأخلصت لشغلها.. وتؤكد: أسلى وقتى مع سيدات القرية بالعمل فى اللبن وصناعة منتجاته

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار اسيوط

محافظه اسيوط

مهنه الجزاره

جزار




لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة