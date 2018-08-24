video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع حول الكعبة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:30 م
فيديو.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع حول الكعبة الحج - أرشيفية
مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

ينشر "اليوم السابع" فيديو لحجاج بيت الله الحرام أثناء تأدية طواف الوداع بعد أن من الله عليهم برمى الجمرات.

وبدورها، أعلنت البعثة الطبية المصرية بالأراضى المقدسة نجاحها فى علاج 3405 حاج داخل المشاعر المقدسة، و67407 حاج ترددوا على العيادات منذ بدء تفويج الحجاج المصريين للأراضى المقدسة، وتم إجراء غسيل كلوى لـ 33 حاجا، بإجمالى 170 جلسة.

وتتابع البعثة الطبية 31 مريضا داخل مستشفيات مكة، و18 فى المشاعر المقدسة بإجمالى 49 مريضا بالمستشفيات السعودية، فيما بلغ عدد الوفيات 43 حالة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الأعلى للطرق الصوفية يشيد بدور بعثة الأوقاف فى التيسير على الحجاج

موسم الحج× 10 أرقام.. 2.3 مليون أدوا المناسك هذا العام.. مصر تتصدر الدول بـ 89 ألف حاج والعراق فى المرتبة الثانية.. 250 ألف فرد خدموا ضيوف الرحمن.. 32 ألف طبيب و266 مستشفى ومركزا وفرق طبية لتقديم الرعاية الصحية

طواف الوداع

الكعبة

الحج

حج 2018




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة