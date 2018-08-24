فيديو.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع حول الكعبة

مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضي

ينشر "اليوم السابع" فيديو لحجاج بيت الله الحرام أثناء تأدية طواف الوداع بعد أن من الله عليهم برمى الجمرات.

وبدورها، أعلنت البعثة الطبية المصرية بالأراضى المقدسة نجاحها فى علاج 3405 حاج داخل المشاعر المقدسة، و67407 حاج ترددوا على العيادات منذ بدء تفويج الحجاج المصريين للأراضى المقدسة، وتم إجراء غسيل كلوى لـ 33 حاجا، بإجمالى 170 جلسة.

وتتابع البعثة الطبية 31 مريضا داخل مستشفيات مكة، و18 فى المشاعر المقدسة بإجمالى 49 مريضا بالمستشفيات السعودية، فيما بلغ عدد الوفيات 43 حالة.