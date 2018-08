فيديو.. ترامب يغرق فى مكتبه بالبيت الأبيض على غلاف مجلة "تايم"

صورت مجلة التايم الأمريكية الاتهامات التى يواجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بأنه يغرق فى مكتبه بالبيت الأبيض، بعد إدانة بول مانافورت المدير السابق لحملته الرئاسية فى 8 تهم من بين 18 كان يحاكم عنها فى قضية احتيال مصرفى وضريبى .

وأوضح غلاف المجلة إمكانية عزل ترامب من منصبه ومغادرة مكتبه بالبيت الأبيض بعد تلك التكهنات التى تشير إلى احتمال ملاحقته بالعزل من منصبه، على خلفية تورطه فى انتهاكات انتخابية أقر بها محاميه الشخصى مايكل كوهين.

TIME’s new cover: Trump is in trouble. Here's how much worse it could get https://t.co/IgjeHWr2cD pic.twitter.com/hnUc7Njbxu