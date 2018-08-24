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فيديو.. ترامب يغرق فى مكتبه بالبيت الأبيض على غلاف مجلة "تايم"

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:47 ص
فيديو.. ترامب يغرق فى مكتبه بالبيت الأبيض على غلاف مجلة "تايم" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب محمد مصطفى
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صورت مجلة التايم الأمريكية الاتهامات التى يواجهها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بأنه يغرق فى مكتبه بالبيت الأبيض، بعد إدانة بول مانافورت المدير السابق لحملته الرئاسية فى 8 تهم من بين 18 كان يحاكم عنها فى قضية احتيال مصرفى وضريبى .

وأوضح غلاف المجلة إمكانية عزل ترامب من منصبه ومغادرة مكتبه بالبيت الأبيض بعد تلك التكهنات التى تشير إلى احتمال ملاحقته بالعزل من منصبه، على خلفية تورطه فى انتهاكات انتخابية أقر بها محاميه الشخصى مايكل كوهين.

وسرعان ما اتجهت وسائل الإعلام الأمريكية للحديث عن احتمالات "عزل ترامب" منذ أن اعترف كوهين، أمام محكمة فى مانهاتن، بالذنب فى خمس تهم بالاحتيال الضريبى وواحدة بالاحتيال المصرفى وتهمتين بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، مقرا بأنه سدد بطلب من ترامب مبلغى 130 و150 ألف دولار لامرأتين ادعتا انهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك فى محاولة لشراء سكوتهن "بهدف التأثير على الانتخابات.

 


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