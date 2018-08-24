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فيديو.. الجيش اليمنى مدعوم بالتحالف العربى يحرز تقدما استراتيجيا فى صعدة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:41 م
فيديو.. الجيش اليمنى مدعوم بالتحالف العربى يحرز تقدما استراتيجيا فى صعدة الجيش اليمنى -أرشيفية
إيمان حنا
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أحرز الجيش اليمنى مدعوم بقوات تحالف دعم الشرعية اليمنية اليوم الجمعة، تقدما وصفه بالاستراتيجى، حيث تحرر منطقة "الفرع" بمدجيرية كتاف الواقعة بمحافظة صعدة شمالى اليمن.

جاء ذلك بعد أن تمكنت قوات الجيش اليمنى وتحالف دعم الشرعية فى وقت سابق من تحرير سلسلة جبال الفرع بمحافظة صعدة من قبضة ميليشيات الحوثى الانقلابية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن الجيش والتحالف سيطرا على السلسلة الجبلية المطلة على قرية الفرع من ناحية الغرب والجنوب الغربى، وقطعا بذلك الطريق على أى إمدادات قادمة إلى الحوثيين من وسط مديرية كتاف، بعد أن أصبح طريق كتاف-البقع تحت سيطرة الجيش اليمنى.

ومن جهة أخرى، أفادت مصادر ميدانية يمنية، فى وقت سابق اليوم، بتمكن قوات الشرعية من السيطرة على أربعة مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثى بمحافظة الحديدة.


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