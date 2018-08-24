فرنسا تدين الهجوم الإرهابى على قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا

باريس (أ ش أ)

أدانت فرنسا، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابى الذى استهدف قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فى منطقة واقعة بين طرابلس و مصراتة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وأقاربهم، ومؤكدة وقوفها بجانب القوات الليبية المكافحة للارهاب.

وقالت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - أنها امتدادا لاجتماع باريس فى 29 مايو الماضي، ستواصل مع شركائها الدوليين دعم جهود الليبيين والمبعوث الخاص للامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة حتى يعود الاستقرار إلى ليبيا.

وقُتل 7 عسكريين على الأقل وجرح 10 آخرون أمس، فى هجوم شنّه تنظيم "داعش" الإرهابى على نقطة تفتيش لقوة العمليات الخاصة التابعة لحكومة الوفاق الليبية فى منطقة "عين كعام" بين بلدتى زليتن والخمس على الطريق الساحلى المؤدى من طرابلس إلى شرق البلاد.

وكان قائد الجيش الليبى خليفة حفتر، شدد قبل أسبوع على ضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى فى منطقة الهلال النفطي. ودعا إلى وجوب دحر كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم.