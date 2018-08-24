غلق عيادة مدير مستشفى ومعمل تحاليل وعيادة أسنان بقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة الإدارة الصحية بفوة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد المصرى، مدير الإدارة الصحية بفوة، والدكتور عمرو شعت، مدير العلاج الحر، وبمشاركة مركز شرطة فوة برئاسة النقيب محمد أبو هانى، والوحدة المحلية بفوه، اغلاق عيادة مدير أحد المستشفيات بفوه " م. ف. ف" بقرية السالمية، وعيادة " ف.ن " للأسنان، ومعمل للتحاليل بقرية أبو دراز.

وأكد الدكتور أحمد المصرى مدير الإدارة الصحية بفوه، لــــــ"اليوم السابع"، أن الحملة جاءت تنفيذاً لقرار اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ بغلق المنشآت الطبية المخالفة للشروط والغير مرخصة، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة لإغلاق المنشآت الطبية المخالفة تباعاً.