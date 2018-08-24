video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق عيادة مدير مستشفى ومعمل تحاليل وعيادة أسنان بقرية بكفر الشيخ

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:51 م
غلق عيادة مدير مستشفى ومعمل تحاليل وعيادة أسنان بقرية بكفر الشيخ حمة طبيه
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
تمكنت حملة الإدارة الصحية بفوة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد المصرى، مدير الإدارة الصحية بفوة، والدكتور عمرو شعت، مدير العلاج الحر، وبمشاركة مركز شرطة فوة برئاسة النقيب محمد أبو هانى، والوحدة المحلية بفوه، اغلاق عيادة مدير أحد المستشفيات بفوه " م. ف. ف" بقرية السالمية، وعيادة " ف.ن " للأسنان، ومعمل للتحاليل بقرية أبو دراز.
 
وأكد الدكتور أحمد المصرى مدير الإدارة الصحية بفوه، لــــــ"اليوم السابع"، أن الحملة جاءت تنفيذاً لقرار اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ بغلق المنشآت الطبية المخالفة للشروط والغير مرخصة، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة لإغلاق المنشآت الطبية المخالفة تباعاً.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 19 شخصا بكفر الشيخ بتهمة التجمهر وقطع الطريق بعد حادث سير

كفر الشيخ

اغلاق عيادات بدون ترخيص

فوه

محافظ كفر الشيخ

مخالفات

معمل تحاليل




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة