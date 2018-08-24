غرفة عمليات القومى للمرأة تواصل تلقى شكاوى التحرش لليوم الرابع

كتب محمود راغب

يواصل المجلس القومى للمرأة، اليوم الجمعة، من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، اطلاق غرفة عملياته لليوم الرابع على التوالى، لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع.

وتتلقى غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 - 01007525600 - 01099299191، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس آب، والبريد الإلكترونى.omb.office@yahoo.com

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، لافتةً إلى قيام محاميى مكتب شكاوى المرأة بالنزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، مضيفة أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية .