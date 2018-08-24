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عامل يقتل شقيقه بسبب الخلاف على لحمة العيد بقرية بالشرقية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:15 م
عامل يقتل شقيقه بسبب الخلاف على لحمة العيد بقرية بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقى مواطن فى العقد الرابع من العمر بقرية بيشة قايد مركز الزقازيق بالشرقية مصرعه، متأثرا بإصابته بالرأس التى تسبب فيها شقيقه بسبب خلاف على لحمة العيد، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة بمركز الزقازيق.

وكان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، بوصول "أشرف م س" 40 سنة من قرية بيشة قايد، مركز الزقازيق جثة هامدة.

وأفاد شهود عيان بالقرية، أن أحد الأهالى بالقرية أرسل لحمة العيد على منزل أحدهم فادعى كل من الأخين إنها مرسلة له وحدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخ الأصغر بضرب شقيقه على رأسه بجنزير حديد، وتم القبض على المتهم، من قبل ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.


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