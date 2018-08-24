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طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:00 ص
طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يرتفع طقس اليوم الجمعة ارتفاعا طفيفا ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطرب الملاحة البحرية هناك. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

 
الصغرى العظمى 
القاهرة 25 36 
وسط الدلتا 24 35
الإسكندرية 25 32
بلطيم 25 32 
مطروح 23 32 
السلوم 22 33
سيوة 24 38
بورسعيد 27 31
دمياط 26 31
العريش 23 31
رفح 22 32 
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 35 
رأس سدر 25 38
نخل 20 36
نويبع 29 37
طابا 25 36 
كاترين 20 34
الطور 27 34
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 28 37
مرسى علم 28 36
الفيوم 25 36
بنى سويف 25 36
المنيا 25 36 
أسيوط 25 37
سوهاج 27 38
قنا 28 40
الأقصر 28 41
أسوان 29 40
أبوسمبل 29 39
الوادى الجديد 28 39
شلاتين 25 37
ابو رماد 26 36
راس حدربة 27 35
حلايب 27 35
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 
الصغرى العظمى 
مكة المكرمة 31 43 
المدينة 28 43
الرياض 25 42
المنامة 33 39
أبوظبى 33 41
الدوحة 31 41
الكويت 32 45
دمشق 17 36
بيروت 26 30
عمان 18 32
القدس 20 30 
غزة 24 30
بغداد 26 43
مسقط 27 33 
صنعاء 14 28
الخرطوم 27 37
طرابلس 24 31
تونس 21 29
الجزائر 20 27
الرباط 18 28
نواكشوط 24 30
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 
الصغرى العظمى 
أنقرة 16 32 
اسطنبول 24 30
اسلام اباد 25 34
نيودلهى 26 32
جاكرتا 24 32
بكين 20 30
كوالالمبور 23 31
طوكيو 24 30
أثينا 22 32
روما 18 30
باريس 13 26
مدريد 20 33
برلين 18 31
لندن 12 21
مونتريال 16 25
موسكو 10 21
نيويورك 16 26
واشنطن 16 26
 
 
 
 

 


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