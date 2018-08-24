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طقس اليوم بالأراضى المقدسة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بمكة والمدينة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:35 ص
طقس اليوم بالأراضى المقدسة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بمكة والمدينة حجاج- أرشيفية
كتب محمود راغب
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى المملكة العربية السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق "الشرقية، الرياض، الأجزاء الساحلية لمنطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة".
 
وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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امطار رعدية

الأراضى المقدسة




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