ضبط 48 قضية تموينية بينها مصنع بدون ترخيص و500 كيلو دقيق مدعم بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير الأمن، والعميد عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار، والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

ترأس الحملة، العميد محمد نصحى مدير إدارة المباحث الجنائية، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، وأسفرت جهودها عن ضبط 48 قضية تموينية متنوعة، حيث تم ضبط "أنسى.خ.ع" 45 سنة، صاحب مصنع ملابس، ويقيم دائرة مركز سوهاج لإدارته مصنع بدون ترخيص، واستخدام علامات تجارية خاصة بشركات أخرى، بقصد غش جمهور المستهلكين، وتم ضبط 2000 قطعة زراير معدن، و800 تكت ورقى، و700 ماركة جلد، و95 بنطلون مقاسات وألوان مختلفة، و50 متر قماش، و4 بكرة فازلين، و5 أدوات تصنيع ماكينة خياطة مكبس زراير، ومسدس ماركات ومقص، ومشبك ورق، تحرر عن ذلك المحضر رقم 294 جنح أمن دولة طوارئ مركز سوهاج لسنة 2018.

وتم ضبط "ياسر.ح.هـ" 40 سنة، صاحب محل ويقيم دائرة مركز سوهاج، لتجميعه كمية من الدقيق البلدى المدعم من حصة المخبز لبيعها فى السوق السوداء، وذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، تم ضبط 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 290 جنح أمن دولة طوارئ مركز سوهاج لسنة 2018.

كما تم ضبط 6 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و6 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و14 قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و5 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و3 قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، و3 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.