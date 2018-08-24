ضبط 21 طن لحوم ودواجن غير صالحة فى حملة لشرطة التموين بالمحافظات

كتبت :دينا الحسيني

تواصل أجهزة وزارة الداخلية التنسيق مع السلاسل التجارية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وفى نفس الوقت تواصل حملاتها المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمرور الميدانى على عدد من منافذ السلاسل التجارية، وتبين التزامهم بتوفير السلع الغذائية الأساسية وبخاصة اللحوم بما يكفى احتياجات المواطنين بالأسعار المخفضة المتفق عليها، ووجود إقبال من المواطنين على السلع الغذائية المعروضة.

ومن ناحية أخرى، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى وعرض السلع الغذاية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك فقد شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الإتجار فى السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها.

وأسفرت جهودها عن ضبط 128 قضية ضبط خلالها أكثر من 21 طن لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك.



دواجن فاسدة

وقامت القوات بضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 2.500 طن مقطعات لحوم بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك، وضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، وبحوزته 2.100 طن أسماك مُجمدة بدون بيانات ومجهولة المصدر.

وضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، وبحوزته 1.265 طن لحوم مُجمدة بدون بيانات ومجهولة المصدر.



لحوم فاسدة

وضبط المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم ومصنعاتها بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، لحيازته 645 كيلو جراما مقطعات لحوم بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك.

وضبط المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، لحيازته 500 كيلو جرام مقطعات لحوم بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك.

وضبط المدير المسئول عن منفذ لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، لحيازته 315 كيلو جراما مقطعات لحوم بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك.

هذا وتوالى أجهزة الوزارة جهودها فى توفير السلغ الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال القيام بالمبادرات الإيجابية، وضبط الأسواق من خلال الحملات التموينية المكثفة.