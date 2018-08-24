ضبط 2 من أطراف الخصومات الثأرية خلال حملات أمنية مكبرة بقنا

القت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على مزارعين من أطراف الخصومات الثأرية ومطلوبين على ذمة قضايا جنائية، خلال حملات بعدد من مراكز المحافظة لضبط الهاربين من أحكام قضائية بقنا.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد ضبط "احمد.ح" 40 سنة، "محمد.ع" 44 سنة، من أطراف الخصومات الثأرية، محكوم عليهم بالسجن فى عدة قضايا، خلال حملة أمنية بمركزى نجع حمادى ودشنا، فى إطار جهود أجهزة الأمن لضبط العناصر المطلوبة على ذمة قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.