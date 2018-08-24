ضبط مسجلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين فى أسيوط

تعود أحداث الواقعة الى تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من "ر . م . ب . ح" 31 سنة مؤهل متوسط ومقيم حى مكة ـ بندر المنيا أنه أثناء قيادته السيارة فى الاتجاه من مدينة القوصية إلى مدينة دير مواس بالطريق الزراعى أسيوط / المنيا وأثناء مروره بمدخل ديروط الشريف دائرة المركز استوقفه ثلاثة أشخاص على جانب الطريق يستقلون دراجة بخارية حمراء اللون وطلبوا منه النزول وقام أحدهم بقيادة السيارة وبداخلها مبلغ مالى 17 ألف جنيه وفروا هاربين ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال فريق المباحث وفحص سير الجناة وكاميرات المراقبة ووضع المسجلين والمشهورعنهم تلك الجرائم والبحث عن السيارة مرتكبة الواقعة.

وتوصل فريق البحث إلى عدم صحة البلاغ وأن حقيقة الواقعة هى قيام "س. ف.ع" 43 سنة ميكانيكى ومقيم بندر منفلوط، و" ز . س . ف" 43 سنة كهربائى سيارات ومقيم بندر ديروط [سبق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد ـ مشاجرة "] ومحكوم عليه فى 3 قضايا [ إيصال أمانة ] واللذان تربطهما علاقة بالمذكور بالاستيلاء على المبلغ المالى والسيارة وإيداعها بإحدى الجراجات تحت الإنشاء ببندر منفلوط وتهديده بعدم الإبلاغ ووعداه بإعادة السيارة إليه عقب ذلك إلا أن المذكور توجه لمركز شرطة ديروط وأدلى ببلاغه السابق وبمواجهة المبلغ بالتحريات أقر بما جاء بها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبط المتهمان وبمواجهتهما بالتحريات أقرا بما جاء بها وأرشدا عن السيارة والمبلغ المالى وجارى العرض على النيابة العامة.