ضبط سيارة نقل أسمنت بداخلها 100 كيلو بانجو فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية فى ضبط سيارة نقل محملة بالأسمنت قادمة من شرق قناة السويس إلى غرب القناة بداخل السيارة مخزن سرى بداخله كمية كمية من مخدر البانجو، تزن حوالى 100 كيلو جرام.

تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات سرية للمقدم أسامة طنطاوى مفتش مباحث مركز الإسماعيلية مفادها اعتزام 3 أشخاص بتهريب كمية كبيرة من مخدر البانجو فى إحدى السيارات المخصصة للأسمنت عن طريق مخزن سرى داخل السيارة، وتبين أن السيارة قادمة من شرق قناة السويس إلى غربها.

على الفور تم إعداد عدة اكمنة ثابته ومتحركة لضبط السيارة المتحرى عنها، ونجح المقدم هانى عبدالهادى رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه، النقباء عبد الرحمن المصرى وأشرف الصوالحي وأحمد أبو العنين ومصطفى جميل وملهم صلاح فى ضبط السيارة المتحرى عنها رقم (د ن ع 2348) فى أحد الأكمنة يستقلها كلا من المتهم " أسعد.أ.ح" قائد السيارة، والمتهم "وليد.أ.س" "تباع"، وبرفقتهما المتهم "سليمان.ع.س".

وبتفتيش السيارة تم العثور على كمية من نبات البانجو المخدر مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارىة وزنت حوالى 100 كيلو جرام. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.