ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1762 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء ناصر رشاد، نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 4 أسلحة نارية "طبنجة، 3 فرد خرطوش، و8 طلقات، و10 أسلحة بيضاء، وضبط 800 جرام حشيش، و230 جرام هيروين، و450 قرص مخدر".

كما تمكنت الحملة من تحرير 25 محضراً تموينياً متنوعاً، وإزالة 80 حالة إشغالات بمدن المحافظة، وإزالة 30 حالة تعديات على أملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية، وتحرير 1762 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 6 دراجات دراجة بخارية، واثنين من قائدى السيارات تحت تأثير المخدر.