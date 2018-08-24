ضاحى خلفان يكشف سيناريو إرهابى تلعبه قطر فى قضية احتجاز تركيا للقس الأمريكى

أكد ضاحى خلفان تميم، رئيس شرطة دبى السابق، أن قطر تلعب سيناريو إرهابى، حيث تدفع المليارات لدعم تركيا فى احتجاز القس الأمريكى، وتلعب دور الوسيط للإفراج عنه فى نفس الوقت.
وقال ضاحى خلفان: "سيناريو ارهابي، قطر تدعم اردوغان مناصرة له في احتجاز القس الامريكي، تدفع المليارات لدعم اجراءات احتجازه، ثم توكل اليها عملية لعب دور الوسيط للإفراج عن القس المعتقل، برافو كتر".
وتمر الولايات المتحدة وتركيا منذ أيام فى أسوأ أزمة بينهما منذ عقود. وفى الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين، وردّت أنقرة بإجراء مماثل، وقد تصاعد التوتر بشكل حاد الأسبوع الماضى بسبب تطورات احتجاز برانسون الذى تتهمه السلطات التركية بـ"الإرهاب" و"التجسس".
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