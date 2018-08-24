صور.. 12 عاماً على خروج "بلوتو" من المجموعة الشمسية

كتب محمد محسوب

تحل اليوم الذكرى الـ12 لقيام الاتحاد الفلكى الدولى بإنزال رتبة "بلوتو" من كوكب إلى كوكب قزم، وأصبح نظامنا الشمسى أو المجموعة الشمسية يمتلك 8 كواكب رئيسية فقط، أبعدها هو كوكب نبتون بحسب التعريف الجديد، حيث كان ذلك فى 24 أغسطس من العام 2006.



المجموعة الشمسية

وقالت الجمعية الفلكية بجدة إنه قبل عام 2006 لم يكن هناك معيار يوضح أقل حجم أو كتلة والخصائص الأخرى، والتى يمكن أن يتم من خلاله تنصيف جسم ما على أنه كوكب فى النظام الشمسى أو يتم تصنيفه على أنه كوكب قزم، حيث بدأ يظهر أن هناك حاجة مع اكتشاف أجسام صغيرة مثل "هيوميا" و"ميكميك" فى الجزء الخارجى من النظام الشمسى، وأيضا "إيريس" اعتبر كوكب قزم على الرغم من أنه أضخم من بلوتو .



جبال على سطح بلوتو

وأوضحت الجميعة أن الاتحاد الفلكى الدولى سأل نفسه سؤلا ألا وهو "إذا كان بلوتو كوكبا لماذا لا يكون "إيريس" كوكبا أيضاً؟"، فهو فى الأساس أكبر من بلوتو، وذلك أدى إلى إيجاد تعريف جديد ليوضح ما هو الكوكب، وعليه اجتمعت لجنة من علماء الفلك والتى كان أمامها القليل من الخيارات أحدها أن يتم التحديد من خلال الحجم أو الكتلة، وعليه يبقى بلوتو كوكب ويصبح "إيريس" و"سيريس" أكبر جسم فى حزام الكويكبات أيضا كوكب، وهذه الفكرة كان بعض أعضاء اللجنة يفضلونها .

وأشارت الجمعية إلى أنه كان هناك خيارا آخر وهو أن يقوم الاتحاد الفلكى الدولى بعمل تحديد عام بشكل انتقائى لما هو كوكب، فمثلا الأرض كوكب، بلوتو كوكب، لكن "إيريس" ليس كوكبا مع ذكر المبرر.



سطح بلوتو

وتابعت: "فى 24 أغسطس 2006 أعلن الاتحاد الفلكى الدولى الحل لكل هذه التساؤلات مع اكتشاف العديد من الأجسام الجديدة فى الجزء الخارجى لنظامنا الشمسى، وقرر عمل تعريف محدد لما هو كوكب، وبناء على هذا التعريف الجديد تم إبعاد بلوتو من مرتبة الكواكب الرئيسية" .