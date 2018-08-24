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صور.. فصل القمامة من المنبع أول ما يقع عليه نظرك قبل الصعود لبرج القاهرة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:59 م
صور.. فصل القمامة من المنبع أول ما يقع عليه نظرك قبل الصعود لبرج القاهرة فصل القمامة من المنبع فى مدخل برج القاهرة
كتبت منة الله حمدى
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حرصت إدارة برج القاهرة على وضع سلات للقمامة فى شكل جمالى ومختلف، حيث وضعت مجموعة من الأزيار الفخارية الملونة بداخلها أكياس للقمامة، ووضعت على كل زير لافتة مكتوب عليها نوع القمامة التى من المفروض أن يتم إلقائها بها، مثل "الورق، الزجاج، السوائل، معادن، بلاستيك".

 

يأتى ذلك فى إطار حرص إدارة البرج على توجيه المواطنين لفصل القمامة من المنبع، والذى تعمل وزارة البيئة على نشره.

 

 
الفصل من المنبع فى مدخل برج القاهرة
الفصل من المنبع فى مدخل برج القاهرة

برج القاهرة فى رابع أيام عيد الأضحى
برج القاهرة فى رابع أيام عيد الأضحى

برج القاهرة يطبق الفصل من المنبع
برج القاهرة يطبق الفصل من المنبع

فصل المخلفات من المنبع
فصل المخلفات من المنبع

 


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