صور.. فصل القمامة من المنبع أول ما يقع عليه نظرك قبل الصعود لبرج القاهرة

حرصت إدارة برج القاهرة على وضع سلات للقمامة فى شكل جمالى ومختلف، حيث وضعت مجموعة من الأزيار الفخارية الملونة بداخلها أكياس للقمامة، ووضعت على كل زير لافتة مكتوب عليها نوع القمامة التى من المفروض أن يتم إلقائها بها، مثل "الورق، الزجاج، السوائل، معادن، بلاستيك".

يأتى ذلك فى إطار حرص إدارة البرج على توجيه المواطنين لفصل القمامة من المنبع، والذى تعمل وزارة البيئة على نشره.