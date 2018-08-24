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الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:43 م
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صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط أتوبيس رحلات بداخله نصف طن ملابس مهربة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:30 م
صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط أتوبيس رحلات بداخله نصف طن ملابس مهربة
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت شرطة محور قناة السويس، من ضبط أتوبيس رحلات بداخله مخزنا سريا أسفل مقاعد الركاب، يحوى كمية من الملابس المستوردة وغير خالصة الرسوم الجمركية، وزنت حوالى نصف طن ببورسعيد.

تلقى اللواء دكتور اشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، إخطارا من اللواء اشرف فؤاد مدير مباحث الادارة، يفيد بقيام الخدمات المعينة بمنفذ الرسوة الجمركى، بضبط السيارة رقم (1515) اتوبيس رحلات بورسعيد، قيادة "محمود.إ.م"33 عاما، سائق ومقيم المطرية دقهلية، وبتفتيش الاتوبيس تم العثور على مخزن سرى اسفل مقاعد ركاب الاتوبيس، بداخله 1340 قطعة ملابس متنوعة اجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، تزن حوالى نصف طن.

تم التحفظ على السائق والاتوبيس، والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (1)
ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (1)

 

ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (2)
ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (2)

 

ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (3)
ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (3)

 

ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (4)
ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (4)

 

ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (5)
ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (5)

 

ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (6)
ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (6)

 

ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (7)
ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (7)

 

ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (8)
ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (8)

 

ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (9)
ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (9)

 

ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (10)
ضبط نصف طن ملابس مهربة داخل مخزن سرى باتوبيس رحلات ببورسعيد (10)

 

 


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صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط سيارة بداخلها نصف طن ملابس مهربة ببورسعيد

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