صور.. تراكم القمامة بمزلقان فى السلام أول يتسبب فى معاناة الأهالى

كتب سيد الخلفاوى

اشتكى سكان منطقة مزلقان كوفارتينا المحيطة بالسكة الحديد التالعة لحى السلام أول بالقاهرة، من تراكم القمامة على شريط القطار وحول الاسوار المحيطة بالسكة الحديد.

ورصد "اليوم السابع" تراكم القمامة بشكل كبير ما يجعل المرور من بينها صعب للغاية بالاضافة إلى الروائح الكريهة والأمراض التى تسببها القمامة.



تراكم القمامة بمزلقان فى السلام اول يتسبب معاناه الاهالى

وقال أحد السكان أن الأهالى يعانوا بشكل كبير من الروائح الكريهة والمظر السيئ والأمراض التى تعرض البعض لها، مشيرا إلى أن إحدى السيدات اصيبت بفيروس بعينها بسبب القمامة وهو ما اكده الاطباء.

واضاف لـ اليوم السابع، ـن من بين المشاكل التى يعانى منها السكان ايضا هو غلق تقاطع شارع عشرة مع شارع فتح الإسلام بسبب انشاء موقف عشوائي لسيارات النصف نقل دون اي تحرك من الحي.

من جانبه أكد اللواء ابراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بالقاهرة انه سيكلف برفع القمامة من المنطقة المذكورة وفتح الشارع ايضا.



تراكم القمامة بمزلقان فى السلام اول يتسبب معاناه الاهالى