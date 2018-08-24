صور.. برج القاهرة يشهد توافد المحتفلين بعيد الأضحى

كتبت منة الله حمدى

شهد برج القاهرة، أعلى قمة بالمحافظة، توافد الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فى آخر أيامه، حيث التقط الزوار الصور التذكارية، وحرصوا على مشاهدة جمال القاهرة من أعلى البرج عبر منظار التليسكوب.