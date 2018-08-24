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صور.. برج القاهرة يشهد توافد المحتفلين بعيد الأضحى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:11 م
صور.. برج القاهرة يشهد توافد المحتفلين بعيد الأضحى جانب من الاحتفال بعيد الأضحى فى البرج
كتبت منة الله حمدى
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شهد برج القاهرة، أعلى قمة بالمحافظة، توافد الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فى آخر أيامه، حيث التقط الزوار الصور التذكارية، وحرصوا على مشاهدة جمال القاهرة من أعلى البرج عبر منظار التليسكوب.
 
 
الاحتفال بالعيد فى برج القاهرة
الاحتفال بالعيد فى برج القاهرة

الأطفال يشاركون أسرهم الاحتفال بالعيد فى البرج
الأطفال يشاركون أسرهم الاحتفال بالعيد فى البرج

الأهالى خلال زيارتهم برج القاهرة
الأهالى خلال زيارتهم برج القاهرة

برج القاهرة فى رابع أيام العيد
برج القاهرة فى رابع أيام العيد

جانب من التقاط الصور التذكارية فى البرج
جانب من التقاط الصور التذكارية فى البرج

زوار البرج حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية
زوار البرج حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية

مشاهدة معالم القاهرة من أعلى البرج عبر التليسكوب
مشاهدة معالم القاهرة من أعلى البرج عبر التليسكوب

 


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