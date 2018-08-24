صور.. إقبال كثيف على حديقة الحيوان فى آخر أيام عيد الأضحى

رغم ارتفاع درجات الحرارة، شهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبالا كثيفا، فى آخر أيام عيد الأضحى المبارك.

افترش بعض المحتفلين بالعيد الأرض فى الصباح الباكر لتناول الافطار، فيما أسرع آخر ون لمشاهدت الحيوانات.

كان الدكتور رشاد رحيم، مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة، قال أن عدد زوار الحديقة فى اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك بلغ 55 ألف زائر.

وأضاف رحيم، فى تصريح أمس، أنه مازالت أمام المواطنين فرصة لزيارة الحديقة خلال إجازة العيد، مؤكدا أن إدارة الحديقة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول وخروج الزائرين وتأمينهم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتابع أنه تم توفير كل الخدمات لراحة وتأمين المواطنين، مشيدا بالتزام الزائرين وحرصهم على الحفاظ على نظافة الحديقة.