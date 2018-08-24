صور.. إزالة 45 حالة تعد و30 حالة إشغالات بكفر الشيخ خلال إجازة عيد الأضحى

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات إزالة التعديات بمدن محافظة كفر الشيخ من إزالة 15 حالة تعد بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ خلال إجازة عيد الأضحى بمراكز بلطيم ودسوق والحامول وكفر الشيخ على أراضى زراعية وأملاك الدولة، ووقف البناء لأدوار مخالفة، كما تمكنت حملة مديرية الأمن من إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، كما تمكنت حملات مجالس المدن من إزالة 30 حالة إشغالات على الطرق داخل مدن فوه وكفر الشيخ.

قال المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، تم إزالة 15 حالة تعد خلال أيام عيد الأضحى بمراكز وقرى المحافظة، استغل أصحابها إجازة العيد ظناً منهم أن مجالس المدن والوحدات القروية لن ترصد التعديات، مؤكداً أن تلك التعديات تم إزالتها فى مهدها، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة تتابع عمليات التعديات وتوجه بسرعة إزالتها بناء على تعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وأضاف اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق لـ"اليوم السابع"، تمكن مجلس مدينة دسوق من رصد المخالفات والتعديات خلال إجازة العيد وتم التعامل معها بكل جدية، فتم التصدى لمخالفات البناء بدون ترخيص بعدد من الأحياء، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إزالة التعديات على أراض زراعية على مساحة 150م بنطاق قرية منينة جناج التابعة لمركز دسوق.

وأكد طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أنه تم إزالة بلوك على مساحة 3 قراريط ،أراضى الزراعية،غرب ميناء الصيد ببرج البرلس، كما تم تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات على أراض أملاك الدولة وأراضى زراعية على مساحة 8 قراريط بقرى مركز بلطيم.