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الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:39 م
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صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية دجوى ببنها غدا ولمدة يومين

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:01 م
صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية دجوى ببنها غدا ولمدة يومين قافله طبية - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية يكثف خطة العمل للقوافل خلال شهر أغسطس الجارى لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية، مشيرا إلى أن إجمالى القوافل هذا الشهر بلغ 7 قوافل، بالتنسيق مع وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب.
 
وأضاف "الطباخ" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم توجيه قافلة لقرية دجوى ببنها صباح غدا السبت الموافق 25 أغسطس تستمر حتى مساء الأحد، مشيرا إلى أنه جاءت توزيعات القوافل الطبية على المحافظة على النحو التالى، قافلة طبية بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية اليوم 4 أغسطس، وغدا 5 أغسطس، ونوى بشبين القناطر يومي 7،8 أغسطس، والسيفا بطوخ يومي 11، 12 أغسطس، وترسا بطوخ يومي 14، 15 أغسطس، وسنهرة بطوخ يومي 18، 19 أغسطس.
 
وتابع وكيل صحة القليوبية، أن المديرية تختتم القوافل لهذا الشهر بقافلة لقرية عرب الحسينية بشبين القناطر يومي 28، 29 أغسطس.
 
 
 
 

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