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شركة مياه الشرب بالقليوبية تعلن إنقطاع المياه عن شبين القناطر اليوم

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:09 ص
شركة مياه الشرب بالقليوبية تعلن إنقطاع المياه عن شبين القناطر اليوم إنقطاع مياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن انقطاع المياه عن مركز شبين القناطر، وذلك اليوم الجمعة 24 أغسطس الجارى، من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساءً، ولمدة ١٢ ساعة، نظرآ لقيام الشركة بأعمال إصلاح  بمدخل قرية الشوبك – شبين القناطر.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 
 

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انقطاع المياه

انقطاع المياه عن شبين القناطر

شبين القناطر




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