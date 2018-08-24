شاهد كيف أصبح مشعر منى بعد مغادرة الحجاج بدقائق

هبة مكى

بدأت الإدارة العامة للنظافة بمكة المكرمة فى تنظيف وتعقيم مشعر "منى" وإعادته للوضع الطبيعى بعد مغادرة الحجاج، حيث ودع الحجاج اليوم، الجمعة، مشعر "منى" بعد قضاء نسكهم.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة نقلت حوالى 385 ألف حاج عبر قطار المشاعر خلال ثانى أيام التشريق.





ومن ناحية أخرى وجه نائب أمير مكة عبدالله بن بندر بفتح محطات الوقود على طريق الساحل جنوبى مكة المكرمة التابعة لأمانة جدة لمدة أسبوعين فقط لخدمة للحجاج سالكى الطريق البرى وتسهيلا على مرتاديه.

ويعتبر مشعر منى وادى تحيط به الجبال، يقع فى شرق مكة، على الطريق بين مكة وجبل عرفة، ويبعد عن المسجد الحرام نحو 6 كم تقريباً.