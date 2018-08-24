شاهد.. حريق داخل البنك المركزى الروسى بموسكو

كتب أيمن رمضان

أفادت مصادر فى هيئات الطوارئ الروسية، أن حريقا نشب فى مبنى البنك المركزى الروسى فى شارع نيجلينايا بوسط موسكو، مؤكدة أن النيران اشتعلت فى الطابق الخامس بأحد المبانى التابعة للبنك المركزى.

ووفق ما نشر عبر موقع "روسيا اليوم"، أن فرق الإطفاء والإغاثة من وزارة الطوارئ الروسية وصلت إلى مكان الحادث، كما تم إغلاق الشارع أمام حركة المرور.

وفى وقت لاحق أكدت المصادر السيطرة على الوضع وإخماد النيران المكشوفة فى المبنى، كما أكد البنك المركزى الروسى عدم إصابة أحد بأذى نتيجة الحريق.