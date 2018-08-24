شاهد أول صورة التقطت للأرض من على سطح القمر

كتب محمد محسوب

نشرت الجمعية الفلكية بجدة أول صورة التقطت للأرض من القمر، وذلك بواسطة المسبار "لونار اوربتـر 1" التابع لوكالة الفضاء ناسا، حيث كان ذلك فى 23 أغسطس من العام 1966.

التقطت الصورة من مسافة نحو 380.000 كيلو متر وتظهر نصف الأرض من مدينة إسطنبول إلى مدينة كيب تاون والمناطق إلى الشرق واقعة فى الليل.

وأوضحت الجمعية أن المسبار "لونار اوربتر 1" كان واحدا من خمسة مسابير متشابهة أرسلت إلى القمر فى الستينيات من القرن العشرين بواسطة ناسا، وكانت مهمة هذه المسابير التقاط الصور تمهيدا لبرنامج أبولو المأهول وذلك بعد ثلاث سنوات.

وقالت الجمعية إنه على الرغم من أن هذه الصورة لا تكشف تفاصيل على سطح الأرض عندما تم نشرها فى العام 1966، فمن المؤكد أنهم فى ذلك الوقت أصابتهم بالذهول.

فى العام 2008 نشرت وكالة الفضاء ناسا تلك الصورة للأرض الملتقطة فى 1966، لكن بعد أن تم إخضاعها لعملية تجديد من خلال تقنية رقمية حديثة وتم الحصول على صورة عالية الوضوح بشكل أفضل من الصورة الأصلية عند التقاطها.