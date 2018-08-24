video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد أول صورة التقطت للأرض من على سطح القمر

الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:41 ص
شاهد أول صورة التقطت للأرض من على سطح القمر أول صورة التقطت للأرض من على سطح القمر
كتب محمد محسوب
إضافة تعليق
نشرت الجمعية الفلكية بجدة أول صورة التقطت للأرض من القمر، وذلك بواسطة المسبار "لونار اوربتـر 1" التابع لوكالة الفضاء ناسا، حيث كان ذلك فى 23 أغسطس من العام 1966.
 
التقطت الصورة من مسافة نحو 380.000 كيلو متر وتظهر نصف الأرض من مدينة إسطنبول إلى مدينة كيب تاون والمناطق إلى الشرق واقعة فى الليل.
 
صورة التقطت للأرض من على سطح القمر
 
وأوضحت الجمعية أن المسبار "لونار اوربتر 1" كان واحدا من خمسة مسابير متشابهة أرسلت إلى القمر فى الستينيات من القرن العشرين بواسطة ناسا، وكانت مهمة هذه المسابير التقاط الصور تمهيدا لبرنامج أبولو المأهول وذلك بعد ثلاث سنوات.
 
وقالت الجمعية إنه على الرغم من أن هذه الصورة لا تكشف تفاصيل على سطح الأرض عندما تم نشرها فى العام 1966، فمن المؤكد أنهم فى ذلك الوقت أصابتهم بالذهول.
 
فى العام 2008 نشرت وكالة الفضاء ناسا تلك الصورة للأرض الملتقطة فى 1966، لكن بعد أن تم إخضاعها لعملية تجديد من خلال تقنية رقمية حديثة وتم الحصول على صورة عالية الوضوح بشكل أفضل من الصورة الأصلية عند التقاطها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير ناسا متفائل بعد اكتشاف مياه على سطح القمر

الجمعية الفلكية بجدة

اخبار الفلك

اول صورة للارض

وكالة ناسا




لا تفوتك
بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة