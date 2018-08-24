"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن جرائم التزوير وعقوبتها فى القانون المصرى

كتب أحمد الجعفرى

التزوير هى جريمة يسعى من خلالها المتهم للحصول على شيء لا يستطع الحصول عليه بالطرق الشرعية، أو جعل واقعة غير حقيقة فى صورة حقيقة، عن طريق الاحتيال على الجهات المختلفة، ويكون التزوير أما فى الأوراق أو العقود والمستندات، هذا ما قاله المحامى والخبير القانونى علاء محمد لـ"اليوم السابع" فى تعريف لجريمة التزوير.

ويجيب "محمد" على أبرز الأسئلة المتعلقة بجرائم التزوير من حيث تكيفها القانونى ومتى تكون جنحة أو جناية.

ما هى أمثلة التزوير ؟

قيام دكتور بإصدار شهادة طبية موقعًا عليها تفيد معاناة شخص ما من أمراض أو إصابات غير حقيقية، بهدف استخدام تلك الشهادة فى الحصول على حق ليس حقه، أو قيام شخص بتزوير مستند رسمى من أجل الحصول على حق غير مشروع له، كتزوير عقود بيع أراضى أو توكيلات أو إيصالات أمانة.

ما هى أنواع التزوير ؟

التزوير نوعين هناك تزوير مادى وهناك تزوير معنوى.

ما هو التزوير المادى ؟

التزوير المادى يكون بفعل مادى ملموس، مثل تغير فى أوراق رسمية كشهادة ميلاد أو رخصة قيادة وغيرها من الأوراق

وما هو التزوير المعنوى ؟

أما التزوير المعنوى يكون بالإيهام عن طريق اقناع شخص بواقعة معينة والاحتيال عليه بموجبها، وهى مشابهة لجرائم انتحال الصفة.

هل التزوير جناية أم جنحة ؟

التزوير مثله مثل السرقة قد يكون جنحة وقد يكون جناية ويحدد ذلك طبيعة المستند المزور.

متي يكون التزوير جناية ؟

إذا كان التزوير فى مستند رسمي فهو جناية تزوير، كتزوير حكم محكمة أو شهادة ميلاد أو قسيمة زواج وغيرها من المستندات التى تحمل الصفة الرسمية.

متى يكون التزوير جنحة ؟

أما التزوير فى مستند عرفى فهو جنحة، كتزوير إيصال أمانة محرر بين طرفين أو تزوير عقد إيجار أو قائمة منقولات.